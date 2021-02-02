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Новосибирск накроет метелями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Синоптики пообещали новосибирцам на ближайшие дни снегопады, метели, гололед и ухудшение видимости, сообщил во вторник пресс-центр мэрии.

«Днем 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах – снежные заносы, гололедица, повышение температуры воздуха до -3..-5°С, порывы ветра до 18 метров в секунду», – сказано в сообщении.

В ночь на четверг будет 9-11, днем – 6-8 градусов ниже нуля. Ожидается небольшой снег. В течение дня ветер станет слабее – 4-9 метров в секунду.

В пятницу ночью похолодает до 15-17, местами до 20 градусов мороза. Днем ожидается 8-10 градусов ниже нуля. Ветер будет переходить на южный, его скорость составит 4-8 метров в секунду.

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