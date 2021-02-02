Мэра Томска Кляйна прооперируют в НИИ онкологии

НИИ онкологии проведет хирургическое лечение мэру Томска Ивану Кляйну, который с декабря находится в медсанчасти СИЗО, сообщили его адвокаты во вторник.

Кляйна арестовали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Впоследствии он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта.

«Кляйну предписано срочное хирургическое лечение и дальнейшее обследование. Согласно ответу ФКУ МСЧ 70 ФСИН России по Томской области … в НИИ онкологии согласованы даты госпитализации Кляйна на оперативное лечение и морфологическое исследование, рекомендованное консилиумом врачей. Однако дата помещения Ивана Кляйна для лечения в стационар неоднократно переносилась. Причины такого переноса не объявляются ни врачам, ни Ивану Кляйну, ни его защитникам либо родственникам», – написали адвокаты в своем Telegram-канале.

Защита настаивает на том, что состояние здоровья Кляйна не позволяет ему находиться в СИЗО, и требует изменить меру пресечения на более мягкую, но суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

По информации адвокатов, с 24 декабря мэр содержится в палате медсанчасти СИЗО из-за резкого обострения заболеваний. С тех пор ему вводят антибиотики, «поддерживающие его жизнедеятельность».