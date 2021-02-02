Россия разработает боевую экипировку четвертого поколения

«Ростех» по заданию Минобороны приступил к созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник», сообщил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

«Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией», — сказал Оздоев.

Сейчас российские военнослужащие используют комплекты «Ратник», на смену которым готовят экипировку третьего поколения «Сотник», а уже на смену ей начинают разрабатывать пока безымянный комплект обмундирования.

Разработка экипировки «Сотник» ведется с 2020 года. Подробности об этой экипировке пока не раскрываются. Известно только, что бронезащиту для этой экипировки планируется сделать с применением полиэтиленового волокна. Предполагается, что благодаря этому защита получится легче.

Также рассматривается возможность включения в состав «Сотника» активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями.