Десятки детей заразились кишечной инфекцией в интернате под Томском

Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в Крыловской вспомогательной школе-интернате в Бакчарском районе, 30 человек во вторник попали в больницу – это больше половины учеников, сообщил департамент здравоохранения Томской области.

«На сегодня у всех госпитализированных детей состояние легкой степени тяжести, из симптомов – жидкий стул. Назначено необходимое обследование и лечение», – рассказала начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи.

Дети, оставшиеся в интернате, разобщены по комнатам, групповые занятия им отменили. В учреждении провели дезинфекцию.

Крыловская вспомогательная школа-интернат открылась в 1961 году. В интернате работает 46 человек и учится 55 детей.