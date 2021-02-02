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Селена Гомес выпустила клип на трек «Baila Conmigo»

Источник:
Sibnet.ru
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Американская певица Селена Гомес выпустила клип на новый трек «Baila Conmigo» и анонсировала новый альбом.

В работе над композицией и последовавшим за ней клипом певице помогали Рау Алехандр и Фернандо Ногари. Ногари получил известность после работы с группой Ladytron над клипом «The Animals».

Также Селена Гомез сообщила поклонникам о выходе нового альбома. Туда войдет трек «Baila Conmigo» и ранее выпущенная композиция на испанском языке «Un Ao Sin Lluvia». Новый альбом будет называться «Revelacion» и выйдет 12 марта.

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