Селена Гомес выпустила клип на трек «Baila Conmigo»

Американская певица Селена Гомес выпустила клип на новый трек «Baila Conmigo» и анонсировала новый альбом.

В работе над композицией и последовавшим за ней клипом певице помогали Рау Алехандр и Фернандо Ногари. Ногари получил известность после работы с группой Ladytron над клипом «The Animals».

Также Селена Гомез сообщила поклонникам о выходе нового альбома. Туда войдет трек «Baila Conmigo» и ранее выпущенная композиция на испанском языке «Un Ao Sin Lluvia». Новый альбом будет называться «Revelacion» и выйдет 12 марта.