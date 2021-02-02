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Сибиряки не оценили дома из соломы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Никитой Барановым

Спрос на дома из соломы в Сибири гораздо ниже, чем в европейской части России, производитель соломенных панелей, директор компании «Золотое сечение» Никита Баранов уверен, что мода на этот материал придет в Сибирь через пять лет.

Компания «Золотое сечение» построила в Новосибирске первый за Уралом круглый дом из соломы. Производители говорят о возращении к экологичному материалу, который использовали предки. Панели из соломы, промазанные глиной, пропускают воздух, хорошо держат тепло. Стоимость квадратного метра составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от толщины.

«Интерес сильно вырос, когда вышли на рынок. Но люди пока изучают. Производители в европейской части России в год строят 70 домов в год и больше. В Сибири осторожнее относятся, клиент сравнивает… Пик будет в Сибири примерно через пять лет», — сказал Sibnet.ru Баранов.

Он отметил, что в прошлом году компания построила дом из соломенных панелей в деревне Мира (поселок Октябрьский в Мошковском районе Новосибирской области). В следующем году планируется возвести еще два дома по этой технологии.

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