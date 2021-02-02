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Forbes назвал самые популярные шоу на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Бриджертоны»

Forbes высчитал популярность сериалов по собственной системе. Они следили за тем, какие шоу попадали в топ-10 в течение месяца, и присваивали сериалам очки, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

Шоу, которые набрали больше всего очков, считаются наиболее просматриваемыми. Первое место занял сериал «Бриджертоны». Это история о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.

На втором месте — «Кобра Кай». По сюжету бывший хулиган, а ныне разорившийся неудачник Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате.

Третья строчка по популярности досталась проекту «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей». Мини-сериал рассказывает о расследовании преступлений и поимки серийного убийцы Ричарда Рамиреса, получившего прозвище Ночной сталкер.

Весь список популярных шоу на Netflix выглядит так:

  1. «Бриджертоны»
  2. «Кобра Кай»
  3. «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей»
  4. «Cocomelon: Песни для детей»
  5. «Люпен»
  6. «Опасный Генри»
  7. «Лучшие в Лос-Анджелесе»
  8. «Судьба: Сага клуба Винкс»
  9. «Jenni Rivera: Mariposa de Barrio»
  10. «Леденящие душу приключения Сабрины»

Ранее Netflix собрал все ближайшие кинопремьеры 2021 года в один ролик. Среди новых фильмов — картины Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри, «Малкольм и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие.

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