Forbes назвал самые популярные шоу на Netflix

Forbes высчитал популярность сериалов по собственной системе. Они следили за тем, какие шоу попадали в топ-10 в течение месяца, и присваивали сериалам очки, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

Шоу, которые набрали больше всего очков, считаются наиболее просматриваемыми. Первое место занял сериал «Бриджертоны». Это история о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.

На втором месте — «Кобра Кай». По сюжету бывший хулиган, а ныне разорившийся неудачник Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате.

Третья строчка по популярности досталась проекту «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей». Мини-сериал рассказывает о расследовании преступлений и поимки серийного убийцы Ричарда Рамиреса, получившего прозвище Ночной сталкер.

Весь список популярных шоу на Netflix выглядит так:

«Бриджертоны» «Кобра Кай» «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей» «Cocomelon: Песни для детей» «Люпен» «Опасный Генри» «Лучшие в Лос-Анджелесе» «Судьба: Сага клуба Винкс» «Jenni Rivera: Mariposa de Barrio» «Леденящие душу приключения Сабрины»

Ранее Netflix собрал все ближайшие кинопремьеры 2021 года в один ролик. Среди новых фильмов — картины Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри, «Малкольм и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие.