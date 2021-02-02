Forbes назвал самые популярные шоу на Netflix

Forbes высчитал популярность сериалов по собственной системе. Они следили за тем, какие шоу попадали в топ-10 в течение месяца, и присваивали сериалам очки, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.
Шоу, которые набрали больше всего очков, считаются наиболее просматриваемыми. Первое место занял сериал «Бриджертоны». Это история о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.
На втором месте — «Кобра Кай». По сюжету бывший хулиган, а ныне разорившийся неудачник Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате.
Третья строчка по популярности досталась проекту «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей». Мини-сериал рассказывает о расследовании преступлений и поимки серийного убийцы Ричарда Рамиреса, получившего прозвище Ночной сталкер.
Весь список популярных шоу на Netflix выглядит так:
- «Бриджертоны»
- «Кобра Кай»
- «Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей»
- «Cocomelon: Песни для детей»
- «Люпен»
- «Опасный Генри»
- «Лучшие в Лос-Анджелесе»
- «Судьба: Сага клуба Винкс»
- «Jenni Rivera: Mariposa de Barrio»
- «Леденящие душу приключения Сабрины»
Ранее Netflix собрал все ближайшие кинопремьеры 2021 года в один ролик. Среди новых фильмов — картины Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри, «Малкольм и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие.