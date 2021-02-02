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Бросавшего на пол детей омича намерены лишить родительских прав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Органы опеки и попечительства направили исковое заявление о лишении родительских прав омича, который швырял своих детей на пол, сообщил во вторник пресс-центр администрации Омска.

Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбудили в Омске после публикации в соцсетях видео, где местный житель швыряет на пол пятилетнего и восьмилетнего детей.

«Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца. Ранее негативной информации о семье в субъекты системы профилактики, являющимися структурными подразделениями администрации города Омска либо подведомственными учреждениями, не поступало», – сообщила администрация города.

На допросе омич рассказал, что у них в семье «спортивное воспитание», а бросил он детей на пол, потому что они «громко орали» и отец испугался за них. Видео снимала мать детей. За истязание омичу грозит до семи лет колонии.

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