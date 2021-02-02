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Сотни тысяч рублей понадобятся на восстановление «башни Лунева»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Александром Луневым

Томич Александр Лунев начал восстанавливать историческую водонапорную башню после пожара, ущерб он оценил в сотни тысяч рублей.

Знаменитая водонапорная башня, которую местный житель несколько лет переделывал под жилье, загорелась в Томске в ночь на среду. Сильно обгорела одна стена на пятом этаже, сгорел инструмент, полопались стекла окон, также сгорел утеплитель.

«Я не могу пока оценить тот ущерб, который мне нанес огонь, очевидно, что это сотни тысяч. Для сбора поставлена сумма 100 тысяч рублей, но если наберется меньше, это все равно будет огромной помощью во всей этой ситуации», – написал Лунев в соцсетях.

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Он добавил, что знакомые и просто неравнодушные жители города начали активно предлагать ему свою помощь и собирать деньги на восстановление башни.

«Мы начнем разгребать завалы на пятом этаже, я постараюсь восстановить работу электросети хоть в каком-то объеме. Потом надо будет раздолбить и вынести часть пола для замены одного контура отопления. Потом заново чистить и шлифовать деревянные стены. Собирать разрушенные фанерные конструкции. Заменить стеклопакеты в окнах», – описал томич фронт работ.

Водонапорной башне на улице 19 Гвардейской дивизии в Томске 120 лет. Лунев выкупил ее у города и делал ремонт восемь лет, он потратил 8 миллионов рублей. Томич переехал в башню только минувшей осенью.

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