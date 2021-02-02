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Системе Путина предсказали испытание на прочность

Источник:
S?ddeutsche Zeitung
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Фото: © Sibnet.ru

Команда Алексея Навального собирается сделать акции протеста постоянными, по примеру Белоруссии, — это станет испытанием для Кремля, пишет политический обозреватель Sddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

«Протесты в России никогда не остаются без последствий. В краткосрочной перспективе они приводят к арестам, в долгосрочной — к ужесточению законодательства. И всегда они вызывают вопрос, изменится ли что-то на этот раз и придется ли Владимиру Путину пойти на уступки», — говорится в статье.

По мнению автора, президент России обрел серьезного противника. «Такой поддержки, как у Навального, уже давно не было ни у одного критика Кремля», — пояснила Бигалке.

«Его команда хочет сделать протест постоянным, как в Белоруссии, где уже несколько месяцев люди протестуют против президента Александра Лукашенко», — считает обозреватель.

При этом она отметила, что ситуация в Белоруссии, где Лукашенко отвергает значительная часть населения, совершенно иная. «О Путине нельзя сказать то же самое. Но осенью пройдут выборы в Госдуму, и тогда станет важным то, что думает молчащее большинство России», — пишет Бигалке.

«У Кремля достаточно ресурсов для того, чтобы пересидеть протесты или завершить их силовым путем. Но недовольство людей, таким образом, не исчезнет», — заключила автор статьи.

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