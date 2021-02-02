Причину гибели экс-министра сельского хозяйства РФ выясняют на Алтае

Бывший министр сельского хозяйства России и экс-председатель регионального парламента Александр Назарчук погиб в селе Алтайского края на 82-м году жизни. Точная причина смерти пока не названа.

Назарчук погиб в селе Солнечное Первомайского района края. Представители регионального СКР сообщили журналистам, что ведомство организовало доследственную проверку произошедшего.

Причина его смерти не установлена, проводится проверка. Проверяется и версия с утечкой газа в доме, однако пока никаких ее признаков не обнаружили.

«Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза», – цитирует РГ представителя ведомства.

Александр Назарчук – уроженец Романовского района Алтайского края. В августе 2021 года ему бы исполнилось 82 года.

В октябре 1994 года Александр Назарчук был назначен Министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В период тяжелого экономического кризиса активно отстаивал интересы отечественных сельхозпроизводителей.

В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза, был избран депутатом Алтайского краевого Заксобрания, председателем которого впоследствии стал. С 1996 по 2001 год являлся также членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В последние годы, находясь на заслуженном отдыхе, Александр Назарчук продолжал активную общественную работу.