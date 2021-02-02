Первый канал раскрыл подробности восьмого сезона «Голос. Дети»

Первый канал озвучил имена наставников восьмого сезона «Голос. Дети» и города участников, которые прошли кастинг на проект.

Наставниками нового сезона стали Баста, Светлана Лобода и Егор Крид, который принимает участие в «Голосе» впервые.

«На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос. Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после», — приводит пресс-служба канала слова Крида.

Также появился список почти 50 городов, из которых дети допущены к участию в слепых прослушиваниях. На проекте споют юные музыканты из-за рубежа — Турции, Финляндии, Египта. Сибирь представят музыканты из Барнаула, Красноярска и Новосибирска.

В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 человек в каждой, затем придет черед отсева в «Поединках» и «Песне на вылет», после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям. Они выберут победителя всего сезона.