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Власти предложили давать бедным деньги на продукты

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг предложил помогать с продуктами нуждающимся россиянам. Речь идет об адресной ежемесячной поддержке людей.

Суть предложения заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, сказал «Известиям» источник в российском правительстве.

По информации издания, в список лиц, которым окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы.

Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.

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