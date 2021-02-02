Власти предложили давать бедным деньги на продукты

Минпромторг предложил помогать с продуктами нуждающимся россиянам. Речь идет об адресной ежемесячной поддержке людей.

Суть предложения заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, сказал «Известиям» источник в российском правительстве.

По информации издания, в список лиц, которым окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы.

Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.