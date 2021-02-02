Автомобилистам пришелся по душе Land Rover Defender

Лучшей новой моделью, представленной в России в прошедшем году, стал Land Rover Defender по версии пользователей Авто.ру, сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

На портале выбирали лучшую из 16 представленных новинок. В голосовании не принимали участие японские автомобили, так как на российском рынке в 2020 году были представлены только их фейслифтинговые версии, не претерпевшие значительных изменений. Больше всего важных новинок в Россию привезли марки Kia и Skoda.

За Land Rover Defender проголосовали 13,6% опрошенных, или 66 тысяч человек. В топ-5 также попали: седан D-класса Kia K5, популярный семейный лифтбек Skoda Octavia, электромобиль Audi e-tron и корейский кроссовер премиум-класса Genesis GV80.

В перечне присутствовали (в порядке убывания по количеству голосов) BMW X6 M, BMW 4 серии, Kia Sorento, Geely Coolray, Geely Tugella, Kia Seltos, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz GLA, Skoda Karoq, Genesis G80 и Skoda Rapid.