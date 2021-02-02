НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобилистам пришелся по душе Land Rover Defender

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Фото: © Land Rover

Лучшей новой моделью, представленной в России в прошедшем году, стал Land Rover Defender по версии пользователей Авто.ру, сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

На портале выбирали лучшую из 16 представленных новинок. В голосовании не принимали участие японские автомобили, так как на российском рынке в 2020 году были представлены только их фейслифтинговые версии, не претерпевшие значительных изменений. Больше всего важных новинок в Россию привезли марки Kia и Skoda.

За Land Rover Defender проголосовали 13,6% опрошенных, или 66 тысяч человек. В топ-5 также попали: седан D-класса Kia K5, популярный семейный лифтбек Skoda Octavia, электромобиль Audi e-tron и корейский кроссовер премиум-класса Genesis GV80.

В перечне присутствовали (в порядке убывания по количеству голосов) BMW X6 M, BMW 4 серии, Kia Sorento, Geely Coolray, Geely Tugella, Kia Seltos, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz GLA, Skoda Karoq, Genesis G80 и Skoda Rapid.

Еще по теме
Утилизационный сбор на машины в России резко повысят
Продажи новых электромобилей в России выросли в два раза
Автомобилисты поедут за машиной мечты в любой город
Развеян миф о не умеющих ездить на «механике» американцах
смотреть все
Авто #Авторынок
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
США пообещали мощную военную помощь Украине
Власти предложили давать бедным деньги на продукты
Минздрав определил, кого доставят в вытрезвители
Автомобилистам пришелся по душе Land Rover Defender
Подробности
•
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать группу Дятлова?
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Горный Алтай отменил запрет на ночную работу кафе
Сибирь 02.02.2021 11:20
Закрытый аквапарк в Новосибирске начал возврат денег клиентам
Сибирь 02.02.2021 11:20
Житель Приангарья пойдет под суд за убийство трехлетнего ребенка
Сибирь 02.02.2021 11:05
Экс-глава омского Минздрава Солдатова прокомментировала уголовное дело
Сибирь 02.02.2021 10:48
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6692
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3342
Названы самые страшные компьютерные игры
3093
США похитили российский «Панцирь»
3090
Обсуждение (0)
Картина дня
США пообещали мощную военную помощь Украине
Власти предложили давать бедным деньги на продукты
Минздрав определил, кого доставят в вытрезвители
Автомобилистам пришелся по душе Land Rover Defender
Актуальные темы
Дела Навального
188
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
Sibnet.Ru