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Экс-глава омского Минздрава Солдатова прокомментировала уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Омской области

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск по обвинению в превышении полномочий. Она назвала уголовное дело сфабрикованным.

СУ СКР по Омской области в конце прошлой недели сообщило о возбуждении в отношении Солдатовой уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Дело возбудили по материалам ФСБ.

«Солдатова, Бабиков и иные лица, действуя совместно, явно превышая свои должностные полномочия, организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сказано в сообщении.

По информации следствия, в результате этих действий региональному Минздраву был причинен ущерб на сумму более 105 миллионов рублей. Солдатову объявили в международный розыск и заочно арестовали, так как она «уклонялась от явки, скрываясь за границей».

«Все сфабриковано, непрофессионально и безграмотно, с нарушениями», – прокомментировала Солдатова омскому изданию «БК55». По информации СМИ, экс-министр находится в Дубаи.

Солдатову отправили в отставку осенью. Причиной увольнения стала «забастовка» бригад скорой помощи в конце октября, которые привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых отказались госпитализировать.

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