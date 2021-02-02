Дело о детской порностудии в Красноярске передали в суд

Следователи направили в суд дело в отношении директора по развитию реабилитационного центра «Енисей» и его приятеля, их обвиняют в съемке порнофильмов с участием подростков, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, в сентябре 2019 года 40-летний житель Красноярска и его 51-летний приятель — директор по развитию центра реабилитации «Енисей» сняли порновидео и откровенные фотографии с участием двух несовершеннолетних девушек.

Затем 40-летний обвиняемый переслал их через один из мессенджеров своему знакомому, а после того, как тот их просмотрел, удалил. Также обвиняемые в декабре 2019 года «вступили в интимные отношения» с несовершеннолетней девушкой.

Следователи возбудили два уголовных дела. Одно по части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Другое дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). За это грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело направлено в суд.