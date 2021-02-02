Мэрилин Мэнсон остался без лейбла из-за скандала о насилии

Американский лейбл Loma Vista Recordings расторг контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном после того, как против него были выдвинуты обвинения в издевательствах.

Loma Vista немедленно прекращает продвижение последнего альбома Мэнсона, заявили в компании. Там также решили не работать и с будущими проектами музыканта, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на заявление лейбла.

Сотрудничество Мэнсона с Loma Vista началось с 2015 года. За пять лет артист выпустил три альбома.

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Актриса Эвана Рэйчел Вуд, с которой певец состоял в отношениях на протяжении четырех лет, обвинила его в издевательствах. Об этом она написала в Instagram 1 февраля.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я делаю это, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечь к ответственности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней», — написала Вуд.

Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны Мэнсона.