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Минздрав определил, кого доставят в вытрезвители

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Только беспомощных людей в состоянии сильного опьянения будут отправлять в вытрезвители, насильно их там держать не будут, сообщил Минздрав России.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране был принят в декабре прошлого года. Спецучреждения будут помогать людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

«Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение о создании вытрезвителей принимает субъект РФ с учетом региональной потребности. В некоторых регионах такие учреждения уже работают.

Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях.

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