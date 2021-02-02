США пообещали мощную военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон окажет активную военную и экономическую помощь Киеву, говорится заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь отметил наличие со стороны обеих партий мощной поддержки Украины и заявил о приоритете, который США придают вопросам суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь США Украине», — говорится в заявлении.

Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил «дипломатическое урегулирование относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму».

Кулеба ранее сообщил о начале «нового дня» в отношениях между США и Украиной.