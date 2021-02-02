Ургант составил список слов для замены нецензурной брани

«Вечерний Ургант» пошутил про новый закон о запрете нецензурной брани в социальных сетях. Ведущий придумал перечень ругательных слов, которыми можно пользоваться хейтерам в рамках закона.

По закону социальные сети с 1 февраля 2021 года должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, куда входит в том числе нецензурная брань. Согласно документу, к соцсетям отнесены все сайты, которые за сутки посещает более 500 тысяч пользователей.

Иван Ургант «посочувствовал» хейтерам, которые обычно выражают свои мысли нецензурными словами и придумал для них альтернативу.

«Бразота, очконавт, выперда, говноед, задрот, ублюдище», — перечислил он ругательные слова, не относящиеся к мату.

Ведущий «Вечернего Урганта» также пошутил, что теперь мат вернется туда, откуда пришел. Например, в армейскую казарму, с мастерскую сапожника, в телевизионную программу «Беременна в 16».