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Путин на кладбище ответил критикам Ельцина

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал россиян помнить бывшего главу государства Бориса Ельцина. Путин прибыл на Новодевичье кладбище в Москве и возложил цветы на могилу первого президента страны, которому сегодня исполнилось бы 90 лет.

Глава государства отметил, что Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность. «Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал он, комментируя критику в адрес первого президента России.

Путин также добавил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории. «Конечно, страна должна помнить о таких людях. И я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду», — подчеркнул он.

1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, занимавшего пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Ельцин умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца.

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jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

Alexander222

оплачиваем издержки ротенбергов на строительство дворца в геленджике.."Целью моей жизни как и прежде...

-Керя-

Причина подорожания? Правительство само инфляцию разгоняют . Потребитель оплатит...

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..
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