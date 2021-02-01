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Объявлены имена наставников в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Кресла наставников в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» займут Баста, Егор Крид и Светлана Лобода, сообщается на сайте Первого канала.

Егор Крид впервые станет членом жюри на проекте. Баста был наставником предыдущего детского сезона, а также сидел в жюри взрослого «Голоса».

Лобода тоже займет судейское кресло не впервые, она была наставницей шестого, самого скандального сезона. Тогда ее подопечной стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Лобода написала в Instagram, что после шестого сезона ей неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но она отказывалась.

«Детская психика — тонкий инструмент. А для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора», — прокомментировала певица свое возвращение.

Ориентировочно восьмой сезон проекта «Голос. Дети» должен выйти на Первом канале в конце февраля, но точная дата пока не сообщается.

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Alexander222

оплачиваем издержки ротенбергов на строительство дворца в геленджике.."Целью моей жизни как и прежде...

jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

-Керя-

Причина подорожания? Правительство само инфляцию разгоняют . Потребитель оплатит...
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