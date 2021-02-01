Завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ

Прием заявлений школьников, желающих принять участие в Едином государственном экзамене в 2021 году, завершается 1 февраля, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Выпускникам, которые собираются в 2021 году поступать в высшие учебные заведения, требуется сдать один обязательный ЕГЭ — по русскому языку. Экзамен по математике базового уровня в этом году не проводится.

Математику профильного уровня и остальные предметы школьники должны выбрать с учетом требований вузов, в которые собираются поступать. Десятиклассники также могут сдать Единый государственный экзамен, поскольку в 2020 году такой возможности не было из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, должны для получения аттестата сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена — русский язык и математику.