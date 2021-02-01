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Магнитная буря разразится над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Геомагнитная буря пройдет на территории России 2 февраля из-за усиления солнечного ветра, прогнозирует Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Буря ожидается слабой, уровня G1.

Солнечный ветер, который коснулся Северного полушария Земли, «истекает» из выступа южной пoлярной кoрональной дыры на Солнце, отмечают ученые. Прогнозируется, что затяжная вспышка на звезде достигнет своего пика 9 февраля.

По научной классификации, магнитная буря уровня G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц. Ее влияние на человека минимально.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней — от G1 до G5. Солнечные возмущения максимальной силы потенциально способны вызвать серьезные сбои в инфраструктуре на Земле. Например, могут временно выйти из строя системы связи и навигации.

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