Магнитная буря разразится над Россией

Геомагнитная буря пройдет на территории России 2 февраля из-за усиления солнечного ветра, прогнозирует Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Буря ожидается слабой, уровня G1.

Солнечный ветер, который коснулся Северного полушария Земли, «истекает» из выступа южной пoлярной кoрональной дыры на Солнце, отмечают ученые. Прогнозируется, что затяжная вспышка на звезде достигнет своего пика 9 февраля.

По научной классификации, магнитная буря уровня G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц. Ее влияние на человека минимально.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней — от G1 до G5. Солнечные возмущения максимальной силы потенциально способны вызвать серьезные сбои в инфраструктуре на Земле. Например, могут временно выйти из строя системы связи и навигации.