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Российские космонавты перешли на американский рацион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на борту Международной космической станции с 1 февраля перешли на американский рацион питания из-за дефицита российских продуктов, передает NASA.

Астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». При этом представитель Роскосмоса уточнил, что у космонавтов и астронавтов всегда существовала возможность обмена продуктами питания.

Ранее стало известно, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-16» будет запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально запуск планировался на декабрь 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

«Прогресс МС» используется для доставки на МКС различных топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продовольствия. В частности, сейчас на станции в результате задержки старта российского «грузовика» возник дефицит кислорода и продуктов питания.

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Alexander222

оплачиваем издержки ротенбергов на строительство дворца в геленджике.."Целью моей жизни как и прежде...

jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

-Керя-

Причина подорожания? Правительство само инфляцию разгоняют . Потребитель оплатит...
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