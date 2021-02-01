Российские космонавты перешли на американский рацион

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на борту Международной космической станции с 1 февраля перешли на американский рацион питания из-за дефицита российских продуктов, передает NASA.

Астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». При этом представитель Роскосмоса уточнил, что у космонавтов и астронавтов всегда существовала возможность обмена продуктами питания.

Ранее стало известно, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-16» будет запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально запуск планировался на декабрь 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

«Прогресс МС» используется для доставки на МКС различных топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продовольствия. В частности, сейчас на станции в результате задержки старта российского «грузовика» возник дефицит кислорода и продуктов питания.