Российским нефтяникам заплатят из бюджета

Нефтяники с февраля начнут получать выплаты из бюджета в рамках так называемого демпфера. Государство использует этот механизм, чтобы сдерживать рост цен на топливо.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. В частности, это достигается это механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера.

Работает демпфер просто — при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны платить государству сверхприбыли. Выплаты из бюджета нефтяникам начинаются, когда растут мировые цены на нефть.

Поступления от нефтяников в рамках демпфера в 2020 году составили порядка 400 миллиардов рублей, теперь эти деньги будут частично возвращаться в отрасль на фоне стабилизации цен на энергоносители на мировом рынке.