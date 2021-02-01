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Российским нефтяникам заплатят из бюджета

Источник:
ТАСС
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Фото: © ПАО «Газпром»

Нефтяники с февраля начнут получать выплаты из бюджета в рамках так называемого демпфера. Государство использует этот механизм, чтобы сдерживать рост цен на топливо.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. В частности, это достигается это механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера.

Работает демпфер просто — при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны платить государству сверхприбыли. Выплаты из бюджета нефтяникам начинаются, когда растут мировые цены на нефть.

Поступления от нефтяников в рамках демпфера в 2020 году составили порядка 400 миллиардов рублей, теперь эти деньги будут частично возвращаться в отрасль на фоне стабилизации цен на энергоносители на мировом рынке.

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Alexander222

оплачиваем издержки ротенбергов на строительство дворца в геленджике.."Целью моей жизни как и прежде...

jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

-Керя-

Причина подорожания? Правительство само инфляцию разгоняют . Потребитель оплатит...
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