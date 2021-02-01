США отвергли свою причастность к протестам в России

Власти США не имеют отношения к протестным акциям в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, протесты в России связаны с проблемами внутри страны.

Американский дипломат прокомментировал заявление МИД РФ, который обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России. По мнению Москвы, Вашингтон «раскручивает фейки» о протестных акциях в поддержку Алексея Навального.

«Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии», — цитирует главу Госдепа NBC News.

Оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии 17 января. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», рассмотрение дела назначено на 2 февраля.

После этого в городах России 23 и 31 января прошли массовые протестные акции, на которых митингующие требовали освободить Навального.