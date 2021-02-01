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Полины Гагариной не будет в жюри восьмого сезона «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Первый канал еще не представил состав жюри восьмого сезона детского «Голоса», но певица Полина Гагарина уже сообщила, что не появится в проекте.

«Меня к сожалению там (в шоу «Голос. Дети») нет, там будут другие замечательные наставники, так что ждите», — сказала Гагарина в прямом эфире Instagram, отвечая на вопрос, займет ли она кресло наставника в восьмом сезоне проекта.

Ориентировочно новый детский «Голос» выйдет на Первом канале в конце февраля. В предыдущем сезоне членами жюри были Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко (Баста). Победителем проекта стала Олеся Казаченко из команды Басты.

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jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

DYNAMO7294

Нет места тоталитаризму 20 века на планете будущего!

alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.
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