Полины Гагариной не будет в жюри восьмого сезона «Голос. Дети»

Первый канал еще не представил состав жюри восьмого сезона детского «Голоса», но певица Полина Гагарина уже сообщила, что не появится в проекте.

«Меня к сожалению там (в шоу «Голос. Дети») нет, там будут другие замечательные наставники, так что ждите», — сказала Гагарина в прямом эфире Instagram, отвечая на вопрос, займет ли она кресло наставника в восьмом сезоне проекта.

Ориентировочно новый детский «Голос» выйдет на Первом канале в конце февраля. В предыдущем сезоне членами жюри были Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко (Баста). Победителем проекта стала Олеся Казаченко из команды Басты.