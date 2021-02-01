Мэра Томска оставили в СИЗО до весны

Томский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда, мэр Томска Иван Кляйн будет находиться в СИЗО до 13 марта, сообщили в понедельник его адвокаты.

«Доводы защиты о том, что основания для дальнейшего применения такой меры пресечения отсутствуют, учтены не были. На десяти страницах апелляционной жалобы адвокаты привели и обосновали массу доводов за то, чтобы изменить меру пресечения на менее жесткую», – сказано в Telegam-канале защиты Кляйна.

Также защита указала на то, что в СИЗО у Кляйна ухудшилось состояние здоровья. «Кляйн превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер», – считают защитники.

По мнению защиты, имелось достаточно оснований для применения к Кляйну менее строгой меры пресечения. Тем не менее, как считают адвокаты, суд «фактически принял сторону обвинения». Защита планирует обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Кляйна арестовали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Впоследствии он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта.