НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Фото: © Sibnet.ru

Пьяный водитель «скорой помощи» в Бурятии врезался в микроавтобус, в аварии никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Республике.

Авария произошла в субботу. 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ-384064» («скорая») совершил столкновение с микроавтобусом Citroen под управлением 43-летнего водителя. В микроавтобусе не было пассажиров. Сотрудники ГИБДД установили состояние опьянения водителя «скорой».

«У водителя Станции скорой медицинской помощи, который попал в ДТП 30 января, при освидетельствовании обнаружен алкоголь, наркотических веществ не обнаружено. Водитель отстранен от работы.
Будут проводиться внеплановые проверки работы водителей во всех медицинских организациях», — сообщает министерство здравоохранения Республики.

Ведомство также отметило, что водители Станции скорой медицинской помощи проходят ежедневный утренний и вечерний предрейсовый осмотр врачом или фельдшером, который включает в себя: осмотр внешнего вида водителя, измерение артериального давления и температуры. При подозрении на алкогольное опьянение, проводится обследование с помощью алкотестера и первичное исследование на наркотические вещества.

Еще по теме
Новосибирскую полицию эвакуировали из-за подозрительного пакета
Жители Красноярска сообщили об отравлении водой из крана
Вероятный убийца омского футболиста раскрыл подробности преступления
Тысячи цыплят погибли в пожаре под Томском
смотреть все
Бурятия #ЧП #ДТП
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Медведев допустил автономность Рунета
Запад введет санкции для дворца из расследования Навального
Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам
Браузер Google Chrome «сломал время»
Подробности
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэра Томска оставили в СИЗО до весны
Сибирь 01.02.2021 17:40
Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус
Сибирь 01.02.2021 17:18
Выживший при сходе лавины подросток уедет к бабушке в Липецкую область
Сибирь 01.02.2021 16:31
Продюсер Роднянский восхитился снимком новосибирского студента
Сибирь 01.02.2021 16:14
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6508
«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft
2985
США похитили российский «Панцирь»
2917
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
2793
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев допустил автономность Рунета
Запад введет санкции для дворца из расследования Навального
Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам
Браузер Google Chrome «сломал время»
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
47
О любви и нравах
84
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

Нет места тоталитаризму 20 века на планете будущего!
Sibnet.Ru