Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус

Пьяный водитель «скорой помощи» в Бурятии врезался в микроавтобус, в аварии никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Республике.

Авария произошла в субботу. 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ-384064» («скорая») совершил столкновение с микроавтобусом Citroen под управлением 43-летнего водителя. В микроавтобусе не было пассажиров. Сотрудники ГИБДД установили состояние опьянения водителя «скорой».

«У водителя Станции скорой медицинской помощи, который попал в ДТП 30 января, при освидетельствовании обнаружен алкоголь, наркотических веществ не обнаружено. Водитель отстранен от работы.

Будут проводиться внеплановые проверки работы водителей во всех медицинских организациях», — сообщает министерство здравоохранения Республики.

Ведомство также отметило, что водители Станции скорой медицинской помощи проходят ежедневный утренний и вечерний предрейсовый осмотр врачом или фельдшером, который включает в себя: осмотр внешнего вида водителя, измерение артериального давления и температуры. При подозрении на алкогольное опьянение, проводится обследование с помощью алкотестера и первичное исследование на наркотические вещества.



