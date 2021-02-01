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«Российские» KIA будут выпускать на украинском ЗАЗе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Milhouse35 / CC BY-SA 4.0

KIA объявила о начале продаж на Украине Rio Sedan и Rio X. Машины, созданные для России, будут собирать на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Дилеры уже принимают предварительные заказы на Kia Rio и Kia Rio X, сообщается в группе KIA Ukraine в Facebook. Модели будут собирать на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Комментаторы предположили, что это будет крупноузловое производство — так же собирают Renault Arkana и модельный ряд Lada, потому что импортировать автомобили из России нельзя, а машинокомплекты можно.

Обновленные Kia Rio и Kia Rio X четвертого поколения были разработаны для российского рынка вице-президентом по дизайну Kia Design China Олегом Соном. После рестайлинга автомобиль стал «более спортивным и собранным», у него изменилась форма бамперов, появились новые фары.

Производятся модели на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. В других странах они не продаются.

Запорожский автомобилестроительный завод в советское время занимался выпуском единственного авто — «Запорожца», после развала СССР в 1990-е и 2000-е годы собирал разные модели: Daewoo, Chevrolet, Chery, Lada. К 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, в 2020 снова началось производство машин Lada, а также Renault Arkana.

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alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

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