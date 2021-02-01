«Российские» KIA будут выпускать на украинском ЗАЗе

KIA объявила о начале продаж на Украине Rio Sedan и Rio X. Машины, созданные для России, будут собирать на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Дилеры уже принимают предварительные заказы на Kia Rio и Kia Rio X, сообщается в группе KIA Ukraine в Facebook. Модели будут собирать на Запорожском автомобилестроительном заводе.

Комментаторы предположили, что это будет крупноузловое производство — так же собирают Renault Arkana и модельный ряд Lada, потому что импортировать автомобили из России нельзя, а машинокомплекты можно.

Обновленные Kia Rio и Kia Rio X четвертого поколения были разработаны для российского рынка вице-президентом по дизайну Kia Design China Олегом Соном. После рестайлинга автомобиль стал «более спортивным и собранным», у него изменилась форма бамперов, появились новые фары.

Производятся модели на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. В других странах они не продаются.

Запорожский автомобилестроительный завод в советское время занимался выпуском единственного авто — «Запорожца», после развала СССР в 1990-е и 2000-е годы собирал разные модели: Daewoo, Chevrolet, Chery, Lada. К 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, в 2020 снова началось производство машин Lada, а также Renault Arkana.