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Запад введет санкции для дворца из расследования Навального

Источник:
РБК
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Фото: © кадр из видео «Дворец для Путина»

Резиденция под Геленджиком окажется под ограничительными мерами США и ЕС после того, как миллиардер Аркадий Ротенберг заявил о том, что он является ее «бенефициаром». Поставки импортных товаров для дворца станут невозможны, прогнозируют эксперты.

Ротенберг находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. При этом миллиардер рассказал Telegram-каналу Mash, что ему удалось стать бенефициаром «дворца» в селе Прасковеевка под Геленджиком.

Специалисты по санкционному законодательству отмечают, что если Ротенберг прямо или косвенно владеет более чем 50% в данной недвижимости, она автоматически должна подпадать под санкции США и ЕС, пишет РБК.

При этом в США и Евросоюзе могут быть применены разные стандарты верификации заявления Ротенберга. Так, в ЕС может потребоваться время для установления формальных связей «дворца» с Ротенбергом, тогда как в США объект могут «заблокировать» уже в ближайшее время.

Официально резиденций под Геленджиком владеет ООО «Комплекс», единственным участником которого является непубличное АО «Бином», не раскрывающее своих акционеров. Оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании утверждал, что объект является неофициальной резиденцией президента Владимира Путина.

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