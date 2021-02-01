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Врач рассказал о продляющих жизнь продуктах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©pixabay.com/ru/users/piviso-4138688

Чечевица, необработанная гречка, орехи снижают частоту сердечно-сосудистых заболеваний, а значит продляют жизнь, рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман.

«Употребление бобовых приводит к снижению частоты сердечно-сосудистых заболеваний и диабета за счет большого количества грубых пищевых волокон, отсутствия углеводов, содержания белка», — сказал кардиолог в передаче «Жить здорово».

Он отметил, что чемпион по содержанию грубого волокна — чечевица. Достаточно съедать 70 граммов этого продукта в день для профилактики болезней сердца.

Он отметил, что полезны также неочищенные зерна, в них содержатся грубые пищевые волокна, они выводят токсины, не дают всасываться лишнему холестерину, нормализуют действие кишечника. Например, можно съедать 150 граммов неочищенной гречневой крупы.

Также кардиолог посоветовал есть орехи, семена льна, в них содержится Омега-3, защищающая от атеросклероза. Например, достаточно 15 граммов грецких орехов в день для профилактики. Все эти продукты, по мнению врача, помогают жить дольше.

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alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

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