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Браузер Google Chrome «сломал время»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Google Chrome после недавнего обновления браузера стали жаловаться на некорректное отображение времени на сайтах и в самом обозревателе, свидетельствует официальный сайт поддержки программы. Время отстает от реального на несколько часов.

Сбой появился у значительного количества пользователей Google Chrome, которые обновились до версии 88.0.4324.96. В более старых версиях браузера такой ошибки нет. Тем не менее, баг проявляется только на отдельных системах с Windows 7 и Windows 10.

Больше всего жалоб на неправильное значение времени поступает из России, Индии, Бразилии, Турции. Разработчики знают об этой проблеме, поиски ее решения продолжатся. Пока техническая поддержка Google Chrome предлагает временный вариант восстановления.

Для этого требуется открыть в операционной системе Windows «Настройки» и перейти к разделу «Дата и Время». После этого нужно выбрать и сохранить другой часовой пояс, который отличается от текущего времени. Затем следует вернуть исходный часовой пояс.

Сам браузер Google не имеет отдельных часов, он лишь использует глобальное время Windows. Эксперты предполагают, что после патча программа стала «считывать» ошибочные показания о часовом поясе, в котором находится пользователь.

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