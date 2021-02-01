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Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Petr Magera / Attribution License

Тариф системы «Платон» с 1 февраля 2021 года проиндексировали на 14 копеек, теперь иностранные и российские и грузоперевозчики начнут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, следует из постановления правительства.

Индексация тарифа проводится с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции. Государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

На сегодня в системе «Платон» более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн. Сборы составили 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.

Средства направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. Так, в 2021 году на эти деньги в 23 субъектах России проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 субъектах запланирован ремонт более 100 мостов.

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alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

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