Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам

Тариф системы «Платон» с 1 февраля 2021 года проиндексировали на 14 копеек, теперь иностранные и российские и грузоперевозчики начнут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, следует из постановления правительства.

Индексация тарифа проводится с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции. Государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

На сегодня в системе «Платон» более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн. Сборы составили 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.

Средства направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. Так, в 2021 году на эти деньги в 23 субъектах России проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 субъектах запланирован ремонт более 100 мостов.