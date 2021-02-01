Продюсер Роднянский восхитился снимком новосибирского студента

Обладатель американской премии «Золотой глобус», продюсер Александр Роднянский опубликовал в своем Instagram фото, случайно сделанное новосибирским студентом Владом Листопадом.

На фото запечатлен УАЗ на фоне Обского моря. «Снимок мне показался замечательным. Может, попал под настроение», — написал Роднянский под публикацией, отметив на снимке автора.

Снимок был сделан утром 21 января этого года. Автор фотографии — студент-архитектор пятого курса НГАСУ Влад Листопад.

«Я часто люблю приезжать из города на Обское море, зимой виды здесь очень фотографичны и успокаивают. В тот день заметил вдалеке рыбаков, которые приехали сюда на выходные на своем УАЗе», — рассказал 22-летний фотограф-любитель Sibnet.ru.

По словам новосибирца, внимание Роднянского его впечатлило. «Это было неожиданностью и большим толчком в продвижении фотографии. Я ценю, что, будучи простым студентом, смог чем-то зацепить человека такого масштаба и разделить с ним свои взгляды», — сказал Листопад.

Другие знаменитости, например, поэтесса Вера Полозкова, актриса Рина Гришина, клипмейкер Алан Бадоев, режиссер Кантемир Балагов тоже отметили новосибирскую фотографию «лайком».