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Новосибирскую полицию эвакуировали из-за подозрительного пакета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГУ МВД по Новосибирской области оцепили и эвакуировали из-за подозрительного пакета, сообщили очевидцы в соцсетях в понедельник. Тревога оказалась ложной.

По сообщениям очевидцев, днем в понедельник сотрудников управления вывели на улицу, здание оцепили. На месте работает служба разминирования.

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«Действительно, поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», – сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

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Топ комментариев

alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

Нет места тоталитаризму 20 века на планете будущего!

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..
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