Новосибирскую полицию эвакуировали из-за подозрительного пакета

ГУ МВД по Новосибирской области оцепили и эвакуировали из-за подозрительного пакета, сообщили очевидцы в соцсетях в понедельник. Тревога оказалась ложной.

По сообщениям очевидцев, днем в понедельник сотрудников управления вывели на улицу, здание оцепили. На месте работает служба разминирования.

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«Действительно, поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», – сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.