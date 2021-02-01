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Ученый высказался о влиянии магнитных бурь на человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека, сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Магнитная буря ожидается на территории России 1 февраля. Ей присвоена самая слабая классификация — G1.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо. Есть данные, что каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и конкретному человеку неприменимы», — сказал Вибе в интервью телеканалу «Звезда».

По словам ученого, во время бурь несущественно повышается вероятность «каких-то сердечных эксцессов», однако, она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек сталкивается в жизни.

Вибе отметил, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.

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