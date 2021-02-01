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Начало февраля в Приангарье будет морозным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холода ждут жителей Иркутской области в первые дни февраля, ночные температуры местами будут опускаться ниже 40-градусной отметки, но во второй половине недели потеплеет, сообщается на сайте Иркутского Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в ночь на вторник в Иркутской области будет 33-38, при прояснениях – 43-48 градусов ниже нуля. В дневные часы – 25-30 градусов, в пониженных формах рельефа – до 40 градусов мороза.

В среду будет уже теплее: ночью 22-27, при прояснении до 37 градусов ниже нуля. Днем – 8-13, при облачной погоде – до 23 градусов холода. Возможен небольшой снег.

В четверг в Иркутской области продолжатся небольшие снегопады, ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду в порывах. Ночью будет 11-16, при прояснении – до 26 градусов мороза, днем – 3-8, местами до 18 градусов ниже нуля.

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Топ комментариев

alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.

Иркут 69

Конечно нет. Если продавщица в магазине объявит, что вы собираетесь купить "санкционную" банку шпрот...

DYNAMO7294

Нет места тоталитаризму 20 века на планете будущего!

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..
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