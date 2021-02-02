НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Больше половины россиян признались в доверии гороскопам

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Фото: © Sibnet.ru

Более 50% россиян прислушиваются к гороскопам перед важными событиями в профессиональной сфере, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что в гороскопы верят 71% опрошенных – ожидаемо, женщин среди них больше, чем мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора

Только 4% респондентов признались, что всегда ориентируются на предсказания гороскопов при планировании своей жизни. 58% опрошенных сказали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38% вообще не учитывают их.

Более четверти участников исследования отметили, что на их жизнь и работу сильно влияет високосный год. 18% считают существенным влияние новолуний и суперлуний.

Тема: Магия жизни
Как рассчитать личное денежное число
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Узнать судьбу: пять самых простых гаданий на Крещение
Пять признаков, что пора идти к астрологу
смотреть все
Жизнь #О людях
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Путин на кладбище ответил критикам Ельцина
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro
Подробности
•
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать группу Дятлова?
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Соратник Виссариона заявил о пытках в СИЗО Новосибирска
Сибирь 01.02.2021 18:38
Мэра Томска оставили в СИЗО до весны
Сибирь 01.02.2021 17:40
Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус
Сибирь 01.02.2021 17:18
Выживший при сходе лавины подросток уедет к бабушке в Липецкую область
Сибирь 01.02.2021 16:31
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6660
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3260
США похитили российский «Панцирь»
3061
Названы самые страшные компьютерные игры
3028
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин на кладбище ответил критикам Ельцина
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Названы отличия флагманских Xiaomi Mi 11 Pro
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
47
О любви и нравах
84
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
50
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
Sibnet.Ru