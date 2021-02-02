Больше половины россиян признались в доверии гороскопам

Более 50% россиян прислушиваются к гороскопам перед важными событиями в профессиональной сфере, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что в гороскопы верят 71% опрошенных – ожидаемо, женщин среди них больше, чем мужчин.

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Только 4% респондентов признались, что всегда ориентируются на предсказания гороскопов при планировании своей жизни. 58% опрошенных сказали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38% вообще не учитывают их.

Более четверти участников исследования отметили, что на их жизнь и работу сильно влияет високосный год. 18% считают существенным влияние новолуний и суперлуний.