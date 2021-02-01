Политолог оценил «белорусскую» тактику силовиков на акции 31 января

Силовики на несанкционированных акциях 31 января использовали «белорусскую» тактику, не давая пройти протестующим. Она эффективна в день события, но не даст результат в долгосрочной перспективе, считает кандидат исторических наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын.

В последний день января жители российских городов вышли на несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. При этом центральные части городов перекрывали ограждениями, участникам не давали пройти по тротуарам. Всего в день акции в России задержали около 4-5 тысяч человек, по данным правозащитников. На предыдущей акции задержанных было около 3 тысяч.

«Это, по-моему, белорусская тактика, когда людей разбивают на части и закрывают проходы, не дают пройти по маршруту. Наверное, в определенной степени эффективная тактика. Но с точки зрения конечного результата… Видно, что количество людей в форме и техника в очень большой части общества вызывает нехорошие ассоциации», — прокомментировал Комарицын Sibnet.ru.

Он отметил, что «пропаганда телеканалов», показывающая, что на митинг ходят только провокаторы, а во Франции и Нидерландах протестующих разгоняют водометом, несостоятельна, так как в этих странах жесткие меры возникают в ответ на действия митингующих — поджоги магазинов, машин. В российских городах участники в основном просто идут по улице.

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Политолог подчеркнул, что власти «никогда не согласятся» согласовать акции, ведь часть людей удерживает от выхода на улицу боязнь получить дубинкой или нежелание участвовать в мероприятии, которое оформлено по закону.

«Часть общества всерьез боится потрясений и революций. Они воспринимают через призму телеканалов все эти события, воспринимают как подготовку цветной революции. Есть раскол реальный в обществе. По разным основаниям: по образовательному, возрастному цензу. Преодолеть его будет сложно. Напряжение в обществе будет нарастать», — считает эксперт.

По его словам, в интересах политических партий, называющих себя оппозиционными, активизироваться, «извлечь из этой ситуации политические дивиденды, используя протест», перед выборами в Госдуму в 2021 году. Потому что запрос на альтернативные взгляды, в том числе и левого толка, в обществе есть, но нет политических представителей этих взглядов, а такие партии, как КПРФ, мало чем отличаются от «Единой России».