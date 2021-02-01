Ида Галич объяснила, почему не комментирует разрыв с мужем

Блогер Ида Галич на просьбу подписчика рассказать истинную причину развода со своим супругом, ответила, что никогда этого не сделает.

Галич предложила своим подписчикам задать ей вопросы в Instagram. Один из них спросил, расскажет ли она когда-нибудь, почему разошлась с мужем.

«Нет, у нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем, как об отце», — ответила Ида Галич.

Блогер понадеялась, что им обоим хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек. После разрыва отношений она также оставила в своей ленте Instagram все совместные фотографии с супругом, хотя знаменитости часто делают «зачистку».

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в 2018 году. В феврале 2020 года у них родился сын. Спустя почти год стало известно, что пара рассталась.