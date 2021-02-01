НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ида Галич объяснила, почему не комментирует разрыв с мужем

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: © galichida, instagram.com/galichida

Блогер Ида Галич на просьбу подписчика рассказать истинную причину развода со своим супругом, ответила, что никогда этого не сделает.

Галич предложила своим подписчикам задать ей вопросы в Instagram. Один из них спросил, расскажет ли она когда-нибудь, почему разошлась с мужем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолуженатая страна: почему опустели загсы?

«Нет, у нас ребенок. И одно мое неправильно сформулированное предложение об Аланчике, как о муже, может изменить у ребенка представление о нем, как об отце», — ответила Ида Галич.

Блогер понадеялась, что им обоим хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек. После разрыва отношений она также оставила в своей ленте Instagram все совместные фотографии с супругом, хотя знаменитости часто делают «зачистку». 

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в 2018 году. В феврале 2020 года у них родился сын. Спустя почти год стало известно, что пара рассталась.


Еще по теме
Ольга Серябкина рассказала о желании завести ребенка
Ефремов рассказал о своем положении в колонии
Ольга Бузова превратилась в орка
Самая сексуальная женщина России создала «дерзкие» джинсы
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Медведев допустил автономность Рунета
Песков рассказал о попытке Путина докричаться до здравого смысла
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
Ученый высказался о влиянии магнитных бурь на человека
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет через Республику Алтай
Сибирь 01.02.2021 14:34
Начало февраля в Приангарье будет морозным
Сибирь 01.02.2021 14:31
Одинокому коту из новосибирского зоопарка привезли невесту
Сибирь 01.02.2021 14:14
Блогеры помыли машину на улице в минус 40. ВИДЕО
Сибирь 01.02.2021 14:01
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6469
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»
3142
«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft
2910
США похитили российский «Панцирь»
2889
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев допустил автономность Рунета
Песков рассказал о попытке Путина докричаться до здравого смысла
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
Ученый высказался о влиянии магнитных бурь на человека
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2157
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
67
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
50
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
Sibnet.Ru