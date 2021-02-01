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Медведев допустил автономность Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — сказал он.

Медведев признал, что обособление российского сегмента интернета — это лишь запасной план на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети.

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление (находятся) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — отметил он.

Политик напомнил о постоянных разговорах об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — уточнил замглавы Совбеза.

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