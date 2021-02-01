Жители Красноярска сообщили об отравлении водой из крана

Жители Красноярска почувствовали себя плохо, выпив водопроводной воды, прокуратура региона проведет проверку.

Жители Красноярска написали в соцсетях, что в Октябрьском районе отключили холодную воду. Когда вода снова пошла, у нее был странный вкус. А затем люди плохо себя стали чувствовать, у них была тошнота и рвота.

Прокуратура края оценит насколько качественно оказывает услуги управляющая компания, соблюдены ли правила требований санитарно-эпидемиологического законодательства. После выяснения причин, прокуратура примет соответствующие меры.