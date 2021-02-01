Российскую фигуристку бросил партнер из-за коронавируса

Российская фигуристка Анастаcия Шпилевая завершила карьеру, потому что ее бросил партнер Григорий Смирнов, который устал ее ждать после восстановления от перенесенной коронавирусной инфекции, рассказала спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Шпилевая описала, как тяжело болела COVID-19: у нее два месяца держалась температура, была «безумная» отдышка, начались проблемы с почками. Позднее у нее был выявлен реактивный артрит, а затем — перелом плюсневой кости обеих ног.

«В какой-то день, пока я лежала дома, партнер написал мне сообщение. Что он устал находиться в неизвестности и будет искать новую партнершу. Что устал меня ждать и не знает, когда я буду здорова. Для меня это стало сильным ударом. Я поняла, что в принципе больше не смогу выйти на лед. Ну, и все, — депрессия, апатия», — рассказала фигуристка.

Она добавила, что не стала разбивать какую-то пару из скатанных, кроме того, она не могла представить себе другого партнера, так как со Смирновым они катались десять лет. Сейчас 21-летняя спортсменка хочет получить высшее образование и стать тренером по фигурному катанию.

Шпилевая и Смирнов — победители Олимпийских игр 2016 года среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристы дебютировали в серии Гран-при и на этапе в Москве заняли шестое место.