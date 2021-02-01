Гостиницу с термальными источниками построят на Байкале

Гостиничный комплекс с термальными источниками в поселке Турка Прибайкальского района Бурятии построят к 2022 году, сообщает правительство региона.

По словам инвестора «Green Flow Baikal», строительство комплекса площадью 7 тысяч гектаров начнется в апреле этого года и завершиться летом 2022 года. На территории комплекса будет четырехзвездочный отель, парк, оздоровительный комплекс с термоисточниками, конгресс-центром и парковкой.

«Закончена разработка проектной документации, мы уже проинвестировали порядка 70 миллионов рублей. Поэтому цели амбициозные, перед своей командой мы ставим задачу начать строительство в апреле этого года. Мы хотим за 15 месяцев построить этот объект, чтобы к лету 2022 года уже принять первых гостей», — рассказал гендиректор ООО «Green Flow Baikal» Александр Тертычный.

«Green Flow» это сеть отелей, которые располагаются только в уникальных местах России. Подобный сегодня есть на курорте «Роза Хутор» в Сочи.