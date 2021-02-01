Проект природного парка в Каракане создадут в 2021 году

Проект природного парка в Караканском бору создадут в 2021 году, сначала власти организуют проектно-изыскательские работы, сообщило Sibnet.u министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Караканский бор в 2022 году получит статус природного парка, его не закроют для туристов и позволят вести заготовку деревьев предприятиям.

«Для создания природного парка потребуется проведение специальных проектно- изыскательских работ по проектированию природного парка... Вопрос о границах и площади территории природного парка будет рассматриваться только после проведения работ по проектированию природного парка», — говорится в ответе на запрос министерства природных ресурсов.

На проведение проектных работ в областном бюджете заложены деньги, точная сумма будет ясна в феврале, когда опубликуют закон о бюджете региона на 2021 год.

По плану властей, в первой половине года будет проведен аукцион на создание проекта парка, затем в конце 2021 года будет подготовлен проект постановления о создании природного парка. Охранную зону природного парка и ее границы установят в начале 2021 года.

Площадь Караканского бора – 99 тысяч гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора – 18 километров. Это популярное место отдыха туристов за счет большого количества хвойных деревьях, песчаного берега и Обского моря.