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Бросавший детей на пол омич стал фигурантом уголовного дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело об истязании после размещенного в соцсетях видео, где отец кидает на пол двоих детей. Автор видео – их мать.

Уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних», санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы, возбудили в отношении 45-летнего омича после публикаций в соцсетях. На записи видно, как отец с силой кидает двоих детей на пол.

«Выяснилось, что видеозапись сделана матерью детей, подозреваемый был задержан по месту жительства в Центральном округе Омска, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи … Состояние здоровья детей (пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки) не вызывает опасения», – говорится в сообщении следствия.

С подозреваемым работают следователи, он признался преступлении. Следствие намерено арестовать омича.

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