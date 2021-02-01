«Коронавирусные» ограничения смягчили в Иркутской области

Общепит в Иркутской области сможет работать по ночам, также власти разрешили спортивные соревнования при условии 50-процентной наполняемости залов.

О снятиях ограничений по времени работы организаций общественного питания в регионе сообщила пресс-служба администрации Иркутской области.

«Предусмотрена возможность проведения спортивных соревнований любого уровня в закрытых и открытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 50 %. Кроме того, снято ограничение по участию в соревнованиях лиц младше 18 лет», – также сказано в сообщении.

Помимо того, средне-специальные учебные заведения в Иркутской области переходят на очный формат обучения.