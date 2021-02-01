Балагову пригрозили расправой в случае провала сериала для HBO

Режиссер Кантемир Балагов, которому HBO доверила снять эпизод сериала «The Last of Us», опубликовал в Instagram пост, где ему угрожают расправой в случае провала проекта. Позднее он удалил публикацию и признался, что это была шутка.
Телевизионная компания HBO назначила режиссером первой серии «The Last of Us» Балагова. Сериал будет разработан по мотивам одноименной игры. Российский режиссер назвал съемки «сбывшейся мечтой».
В соцсети Балагов опубликовал переписку, где ему угрожают. «(Плохо) снимешь — самолично тебя грохну. Ласт ов ас для меня штука особенная. Запорешь, восприму как личное», — говорится в сообщении. Режиссер сопроводил скрин смайлами с поцелуями.
Позднее он удалил публикацию и написал в сториз, что ему никто не угрожает, а пост был всего лишь мемом. После случившегося режиссеру написали много сообщений со словами поддержки, за что он поблагодарил своих подписчиков.
Действие игры, по которой снимут сериал, происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.
Сюжет посвящен путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения.