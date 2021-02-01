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Балагову пригрозили расправой в случае провала сериала для HBO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kantemir_balag, instagram.com/kantemir_balag

Режиссер Кантемир Балагов, которому HBO доверила снять эпизод сериала «The Last of Us», опубликовал в Instagram пост, где ему угрожают расправой в случае провала проекта. Позднее он удалил публикацию и признался, что это была шутка.

Телевизионная компания HBO назначила режиссером первой серии «The Last of Us» Балагова. Сериал будет разработан по мотивам одноименной игры. Российский режиссер назвал съемки «сбывшейся мечтой».

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В соцсети Балагов опубликовал переписку, где ему угрожают. «(Плохо) снимешь — самолично тебя грохну. Ласт ов ас для меня штука особенная. Запорешь, восприму как личное», — говорится в сообщении. Режиссер сопроводил скрин смайлами с поцелуями.

Позднее он удалил публикацию и написал в сториз, что ему никто не угрожает, а пост был всего лишь мемом. После случившегося режиссеру написали много сообщений со словами поддержки, за что он поблагодарил своих подписчиков.

Действие игры, по которой снимут сериал, происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.

Сюжет посвящен путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения.

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